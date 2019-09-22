Son Dakika Haberleri: Direksiyon hakimiyeti kaybolan kamyon devrildi: 2 yaralı
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Direksiyon hakimiyeti kaybolan kamyon devrildi: 2 yaralı

1 saat önce

Kayseri'de direksiyon hakimiyeti kaybolan kamyon devrildi.

Direksiyon hakimiyeti kaybolan kamyon devrildi: 2 yaralı, System.String[]

Kayseri'de direksiyon hakimiyeti kaybolan kamyon devrildi. Kazada iki kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre Mehmet Ç. yönetimindeki 34 NA 3591 plakalı kamyonun Erciyes'ten Develi ilçesi istikametine giderken direksiyon hakimiyetinin kaybolarak devrildiği öğrenildi. Meydana gelen kaza sonrasında kamyonda bulunanların yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, yapılan ihbarla olay yerine gelen 112 ekipleri, araçtan çıkarılan yaralılara hemen müdahale etti. Yaralı iki kişi yapılan ilk müdahale sonrasında Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Yetkililer, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ

Kayseri, Erciyes, Develi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 03:42 Kaynak: İHA
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