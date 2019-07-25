Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil ağaca çarptı
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Kayseri'de otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Kayseri Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:25 Kaynak: İHA
'de otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre Mustafa Kemal Paşa
Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada 38 VK 626 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaca çarptı. Yaralının olmadığı kazada otomobilde maddi hasar meydana gelirken, polis ekiplerinin incelemelerinin ardından otomobil çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı. - KAYSERİ
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