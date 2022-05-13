Son Dakika | Osmaniye'de direğe çarpan otomobil karşı şeride geçti: 3 yaralı - Son Dakika
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Son Dakika | Osmaniye'de direğe çarpan otomobil karşı şeride geçti: 3 yaralı

13.05.2022 19:11

Son dakika 3. sayfa haberine göre Osmaniye'de otomobilin aydınlatma direğine çarptıktan sonra karşı şeride geçmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Osmaniye'de otomobilin aydınlatma direğine çarptıktan sonra karşı şeride geçmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarından Kuzey Çevre Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil iddiaya göre aynı yönde seyir eden N.G. idaresindeki 80 AYY 424 plakalı otomobili sıkıştırdı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden N.G., aydınlatma direğine çarptıktan sonra karşı şeride geçerek durabildi. Kazada otomobil kullanılmaz hale gelirken, sürücü N.G. ile yanında bulunan O.K. ve S.G. yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, olay yerinde hazır bekletilen ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası yolda temizleme çalışması başlatılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - OSMANİYE

Son Dakika | Osmaniye'de direğe çarpan otomobil karşı şeride geçti: 3 yaralı
Son Dakika | Osmaniye'de direğe çarpan otomobil karşı şeride geçti: 3 yaralı
Son Dakika | Osmaniye'de direğe çarpan otomobil karşı şeride geçti: 3 yaralı
Son Dakika | Osmaniye'de direğe çarpan otomobil karşı şeride geçti: 3 yaralı
Son Dakika | Osmaniye'de direğe çarpan otomobil karşı şeride geçti: 3 yaralı
Son Dakika | Osmaniye'de direğe çarpan otomobil karşı şeride geçti: 3 yaralı
Son Dakika | Osmaniye'de direğe çarpan otomobil karşı şeride geçti: 3 yaralı

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Otomobil, Osmaniye, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Osmaniye'de direğe çarpan otomobil karşı şeride geçti: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Osmaniye'de direğe çarpan otomobil karşı şeride geçti: 3 yaralı - Son Dakika
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