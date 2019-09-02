Son Dakika Haberleri: Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil su kanalına uçtu
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Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil su kanalına uçtu

1 saat önce

Kayseri'nin Develi ilçesinde, direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil su kanalına uçtu.

Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil su kanalına uçtu, System.String[]

Kayseri'nin Develi ilçesinde, direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil su kanalına uçtu.


Edinilen bilgiye göre, Develi ilçesine bağlı Kopçu Mahallesinde meydana gelen olayda 34 HTS 98 plakalı otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek sulama kanalına uçtuğu öğrenildi. Sürücü araçtan kendi imkanları ile çıkarken, araç çevredeki vatandaşların yardımı ile sulama kanalından çıkarıldı. - KAYSERİ

Kayseri, Develi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:01 Kaynak: İHA
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