Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil su kanalına uçtu
1 saat önce
Kayseri'nin Develi ilçesinde, direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil su kanalına uçtu.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:01 Kaynak: İHA
Kayseri'nin Develi ilçesinde, direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil su kanalına uçtu.
Edinilen bilgiye göre, Develi ilçesine bağlı Kopçu Mahallesinde meydana gelen olayda 34 HTS 98 plakalı otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek sulama kanalına uçtuğu öğrenildi. Sürücü araçtan kendi imkanları ile çıkarken, araç çevredeki vatandaşların yardımı ile sulama kanalından çıkarıldı. - KAYSERİ
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