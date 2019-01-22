Son Dakika Haberleri: Direksiyon Hakimiyeti Kaybolan Otomobil Takla Attı: 4 Yaralı

Direksiyon Hakimiyeti Kaybolan Otomobil Takla Attı: 4 Yaralı

7 dakika önce

Konya'nın Kulu ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil takla attı.

Direksiyon Hakimiyeti Kaybolan Otomobil Takla Attı: 4 Yaralı, System.String[]
Konya'nın Kulu ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil takla attı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Ömeranlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Kulu istikametine seyir halinde olan A.Ç. (62) idaresindeki 06 BDD 305 plakalı otomobil, sürücünün yol ortasında bulunan lastik parçalarına çarpmamak için direksiyonu çevirmesiyle kontrolden çıkarak tarlaya takla attı. Kazada, otomobil sürücüsü ile G.Ç. (54), R.T. ve G.Ç. (50) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:37 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Polise Vurmaya Çalışan Alkollü Sürücüyü Çevredekiler Linç Etmek İstedi Kocaeli Tem Otoyolu İstanbul İstikameti Ulaşıma Kapandı

Seyir Halindeki Otomobilde 12 Kişinin Yolculuk Yaptığını Görenler Şaşkına Döndü Serdar Ortaç'ın Eşi Chloe Loughnan, Sosyal Medyadan Gelen "Biraz Kocanla İlgilen" Yorumuna Sert Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 10:44:46. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Direksiyon Hakimiyeti Kaybolan Otomobil Takla Attı: 4 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]