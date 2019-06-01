Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil takla attı: 2 yaralı
44 dakika önce
Hatay'da, bir başka aracın sıkıştırmasıyla direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracıyla takla attı.
Hatay
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 02:06 Kaynak: İHA
'da, bir başka aracın sıkıştırmasıyla direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracıyla takla attı. Sürücü ve yan koltukta bulunan bir kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Olay, Antakya- Samandağ
çevre yolunun Adliye Sarayı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir başka otomobilin sıkıştırmasıyla direksiyon hakimiyetini kaybeden 31 AZJ 65 plakalı otomobilin sürücüsü Betül A., yol kenarında bulunan boş su kanalına devrilerek takla attı. Kazada, sürücü Betül A. ile yan koltukta bulunan kardeşi Tuğba A. kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Betül A. ve Tuğba A. önlem amaçlı olarak Antakya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ayakta tedavileri yapılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Otomobil sürücüsü Betül A., beyaz renkli Tofaş
markalı aracın kendilerini sıkıştırdığını daha sonra da hızla kaçarak uzaklaştığı iddia edildi. Kazazede Betül A.'nın kendisini sıkıştıran otomobil sürücüsünden şikayetçi olacağı öğrenilirken polis ekipleri de kazayla ilgili soruşturma başlattı. - HATAY
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