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Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil ters döndü

1 saat önce

Kayseri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ters döndü.

Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil ters döndü, System.String[]
Kayseri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ters döndü.

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Dere Mahallesi Erkilet Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında 38 ZN 413 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda refüje çarparak ters döndü. Meydana gelen kazada bir kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralı vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yetkililer kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 12:44 Kaynak: İHA
kocasinan, erkilet, kayseri, 3. Sayfa
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