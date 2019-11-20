Son Dakika Haberleri: Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil tramvay yoluna girdi
Son Dakika 3. Sayfa Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil tramvay yoluna girdi - Son Dakika

Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil tramvay yoluna girdi

6 saat önce

Kayseri'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tramvay yoluna girerek durabildi.

Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil tramvay yoluna girdi, System.String[]

Kayseri'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tramvay yoluna girerek durabildi.


Kaza, Sivas caddesi Alpaslan Tramvay Durağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 38 KM 341 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tramvay yoluna girdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, tramvay yoluna giren araçta çekici ile kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kayseri, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 09:02 Kaynak: İHA
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