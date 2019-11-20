Son Dakika › 3. Sayfa › Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil tramvay yoluna girdi - Son Dakika
Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil tramvay yoluna girdi
6 saat önce
Kayseri'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tramvay yoluna girerek durabildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 09:02 Kaynak: İHA
Kayseri'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tramvay yoluna girerek durabildi.
Kaza, Sivas caddesi Alpaslan Tramvay Durağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 38 KM 341 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tramvay yoluna girdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, tramvay yoluna giren araçta çekici ile kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ
Yayaya çarpıp ölümüne neden olan cip sürücüsü kaçtı İstanbul'da motosikletli gencin feci ölümü kameralara yansıdı İstanbul'un göbeğinde genç kıza tecavüz girişiminde bulundular Burdur'da vahşi cinayet! Babasını öldürdükten sonra yaktı