Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil yoldan çıktı: 2'si çocuk 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil yoldan çıktı: 2'si çocuk 4 yaralı - Son Dakika

Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil yoldan çıktı: 2'si çocuk 4 yaralı

6 saat önce

Kayseri'nin İncesu ilçesinde otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil yoldan çıktı: 2'si çocuk 4 yaralı, System.String[]

Kayseri'nin İncesu ilçesinde otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, İncesu-Kayseri yolunun 6. kilometresinde meydana gelen trafik kazasında, Adana katıldıkları düğünün ardından Konya'ya giden Veysel D. yönetimindeki 42 H 3734 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada sürücü Veysel D., eşi ve 2 çocuğu yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulans ile İncesu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de, kazanın meydana geldiği yerde güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı.


Kazaya karışan otomobil çekici ile kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kayseri, İncesu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:55 Kaynak: İHA
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