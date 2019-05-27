Son Dakika Haberleri: Direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü iş yerine girdi

Direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü iş yerine girdi

1 saat önce

Zonguldak'ta gece saatlerinde alkollü olduğu öğrenilen bayan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek bir ayakkabı mağazasına girdi.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü iş yerine girdi, System.String[]
Zonguldak'ta gece saatlerinde alkollü olduğu öğrenilen bayan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek bir ayakkabı mağazasına girdi.

Edinilen bilgiye göre, kaza, dün gece saatlerinde Uzunmehmet Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, 205 promil alkollü olduğu öğrenilen Sultan S. (25), 07 LDH 76 plakalı otomobili ile seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek ayakkabı dükkanına girdi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri hafif şekilde yaralanan sürücü Sultan S.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesine götürdü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken araç sürücüsü Sultan S.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza sonrası işyerinde ve otomobilde maddi hasar meydana geldi. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 02:29 Kaynak: İHA
Polis, Zonguldak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dört Kişilik Bir Ailenin Açlık Sınırı Mayıs'ta 2 Bin 124 Liraya Yükseldi Ortaokul Öğrencisini Taciz Eden Sapığı, Linçten Polis Kurtardı Salep Soğanı Toplayan 4 Kişiye 240 Bin Lira Ceza Kesildi Ölü Taklidi Yaparak Polisten Kurtulmaya Çalışan Defineciler, Kazıyı Kıraathanede Planlamışlar

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.5.2019 16:10:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü iş yerine girdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]