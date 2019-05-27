Direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü iş yerine girdi
1 saat önce
Zonguldak'ta gece saatlerinde alkollü olduğu öğrenilen bayan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek bir ayakkabı mağazasına girdi.
Zonguldak
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 02:29 Kaynak: İHA
'ta gece saatlerinde alkollü olduğu öğrenilen bayan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek bir ayakkabı mağazasına girdi.
Edinilen bilgiye göre, kaza, dün gece saatlerinde Uzunmehmet Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, 205 promil alkollü olduğu öğrenilen Sultan S. (25), 07 LDH 76 plakalı otomobili ile seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek ayakkabı dükkanına girdi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri hafif şekilde yaralanan sürücü Sultan S.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak Atatürk
Devlet Hastanesine götürdü. Polis
kazayla ilgili soruşturma başlatırken araç sürücüsü Sultan S.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, kaza sonrası işyerinde ve otomobilde maddi hasar meydana geldi. - ZONGULDAK
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