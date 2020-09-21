Direksiyon hakimiyetini kaybeden ambulans sürücü kaza yaptı: 3 yaralı - Son Dakika

Direksiyon hakimiyetini kaybeden ambulans sürücü kaza yaptı: 3 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği ambulans önce önündeki otomobile ardından refüjdeki demirlere çarparak durabildi. Meydana gelen trafik kazasında ambulansta bulunan 2'si kadın 3 sağlık görevlisi yaralandı.

Kaza, Diyarbakır - Şanlıurfa karayolu Kadın Doğum ve Çocuk Hasatlıkları Hastanesi alt geçidinde meydana geldi. İddiaya göre, hasta almaya giden 112 Acil Servis Hizmetleri'ne bağlı 21 ABR 744 plakalı ambulans sürücüsü, alt geçide girdiği sırada önünde seyreden Aziz Turan idaresindeki 21 FU 124 plakalı otomobile sağdan çarptı. Çarpmanın etkisi ile direksiyon hakimiyetini kaybeden ambulans sürücüsü önce orta şeritte korkuluklar çarpmasıyla bir anda 200 metre savrularak sol tekerleğinin kopmasıyla yan durdu. Ambulansta bulunan 2'si kadın 3 sağlık görevlisinin yaralandığı kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri meslektaşlarına olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra tedavilerinin yapılması için en yakın hastaneye götürdüler.

Kaza nedeniyle bir süre kapalı olan yol ise polis ekiplerinin çalışmalarının tamamlaması sonrası tekrardan yola açılırken, kaza ile ilgili polis inceleme başlattı.