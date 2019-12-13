Direksiyon hâkimiyetini kaybeden araç devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Kaza, Emirdağ- Yunak yolu Hisarcık köyü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yunak yolu istikametinden Emirdağı ilçesine doğru seyir halinde bulunan Ceylani Ö. (39) yönetimindeki 42 BS 144 plakalı araç, virajı döndüğü esnada sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince devrildi. Meydana gelen trafik kazasında sürücü Ceylani Ö. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler, yaralı Ceylani Ö.'yü Emirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk etti.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR