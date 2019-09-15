Son Dakika Haberleri: Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç restorana böyle daldı
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Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç restorana böyle daldı

50 dakika önce

Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç restorana böyle daldı Balık restoranına giren araç kamerada Restorantın bahçe bölümünde kimsenin oturmaması büyük bir faciayı önlediİSTANBUL - Büyükçekmece'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, restorana girdi.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç restorana böyle daldı

Balık restoranına giren araç kamerada

Restorantın bahçe bölümünde kimsenin oturmaması büyük bir faciayı önledi

İSTANBUL - Büyükçekmece'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, restorana girdi. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, restorantın bahçe bölümünde kimsenin oturmaması büyük bir faciayı önledi.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında E-5 Edirne istikameti Büyükçekmece mevkiinde bulunan balık restorantında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 BLL 13 plakalı aracın sürücüsü Bilal E., E-5 üzerinde aracıyla seyir halinde ilerlerken önünde bulunan bir otomobil ani fren yaptı. Fren yapan araca çarpmamak için direksiyonu sağa kıran sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek balık restoranının bahçe bölümüne daldı. Aracın daldığı bölümde kimsenin oturmaması büyük bir faciayı önledi.

Kazadan dolayı restorant önünde park halinde bulunan araçlarda zarar gördü. Balıkçının iç kısmında oturan müşteriler ise büyük şok yaşadılar. Ölü ve yaralının olmadığı kaza ise güvenlik kamerasına anbean böyle yansıdı.

Kaza yapan araç daha sonra çekici yardımıyla çekildi.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç restorana böyle daldı

Büyükçekmece, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 09:27 Kaynak: İHA
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