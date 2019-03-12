Son Dakika Haberleri: Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Araç Sürücü Hayatını Kaybetti

Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Araç Sürücü Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde sabah erken saatlerde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Araç Sürücü Hayatını Kaybetti, System.String[]
Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde sabah erken saatlerde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza Çaycuma İlçesi Kayabaşı Köyü mevkinde meydana geldi. Mehmet Karakök idaresindeki 67 ZL 456 plakalı otomobil ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Olayı gören vatandaşlar durumu 112 ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri araç sürücüsünün olay yerine hayatını kaybettiğini belirledi. Meydana gelen kazanın ardından çevrede güvenlik tedbirleri alındı. İncelemenin ardından hayatını kaybeden 69 yaşındaki Mehmet Karakök, Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 04:10 Kaynak: İHA

Sabah, Zonguldak, Çaycuma İlçesi, Çaycuma, 3. Sayfa
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