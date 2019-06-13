Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç, taklalar atarak durabildi
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Manisa'nın Kula ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden araç, taklalar attıktan sonra ters şekilde durabildi.
Manisa
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 10:12 Kaynak: İHA
'nın Kula
ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden araç, taklalar attıktan sonra ters şekilde durabildi. Kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 05.45 sıralarında İzmir- Ankara
D300 karayolu Esenyazı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İsmail E. yönetimindeki 45 K 9929 plakalı araç, Salihli
istikametinden Kula istikametine seyrederken Esenyazı Kavşağı yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Taklalar attıktan sonra yol kenarında ters bir şekilde dönen araçta, sürücü İsmail E. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahalesini olay yerinde yapmasının ardından Kula Devlet Hastanesinde tedavi altına aldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA
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