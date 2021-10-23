Direksiyon hakimiyetini kaybeden genç kız, arkadan gelen aracın çarpmasıyla feci şekilde hayatını kaybetti - Son Dakika

Saat 05.30 sıralarında İstanbul-Bursa- İzmir otoyolu, Doğanköy Mevkiinde edinilen bilgiye göre M.K. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

ARKADAN GELEN ARAÇ DA ÇARPTI

Bariyerlere çarpan otomobile, arkasından gelen B.A. idaresindeki otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilde yolcu koltuğunda oturan C.Ö. (20) araçtan savrularak orta bariyere çarptı. C.Ö. (20) olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Diğer sürücülerinde durumu bildirmeleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Polis ekipleri, kazanın yaşandığı yerde olası ikinci bir kazayı engellemek için yolda güvenlik önlemi aldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık yaralılara müdahale etti. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde C.Ö. (20) isimli kadının hayatını kaybettiğini belirledi. İlk müdahalelerinin ardından araç sürücüleri B.A. ve M.K., Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. C.Ö. (20) 'nün cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.