Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Kadın Korkuluğa Çarparak Durabildi

Zonguldak'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden yaşlı kadın, ilk önce araca ardından demir korkuluklara çarparak durabildi.

Zonguldak'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden yaşlı kadın, ilk önce araca ardından demir korkuluklara çarparak durabildi. Kazada 1 kişi yaralandı.



Kaza öğle saatlerinde Milli Egemenlik yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Rukiye U. (60) idaresindeki 67 AZ 747 plakalı araç, sürücüsünün Bahçelievler Mahallesi Gaffar Okan Sokak'tan ana yola seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce park halindeki araca ardından yolun karşısında bulunan çöp kutusuna ve demir bariyere vurarak durabildi. Kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken, araç sürücüsü Rukiye U., hafif şekilde yaralandı.



Çevredeki vatandaşların haberi vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araç sürücüsü Rukiye U.'ya ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesine götürdü. Yaşlı kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

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