Direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet sürücüsü park halindeki 7 araca çarptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet sürücüsü park halindeki 7 araca çarptı - Son Dakika

Direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet sürücüsü park halindeki 7 araca çarptı

6 saat önce

Bayrampaşa'da seyir halinde olan kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 7 araca çarparak durabildi.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet sürücüsü park halindeki 7 araca çarptı, System.String[]

Bayrampaşa'da seyir halinde olan kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 7 araca çarparak durabildi. Kamyonet ile birlikte 8 aracın hasar aldığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 04.30'da Bayrampaşa İlçesi Kocatepe Mahallesi Şehir Parkı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 59 RE 083 plakalı kamyonet, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 7 araca çarparak durabildi.

Yaklaşık 10 metre fren izi yapan kamyonetin kaza esnasında 7 araca hafif ve orta şekilde zarar verdi. Araçlara çarpan kamyonetin sesini duyan vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, kamyonet içinde yaralanan 1'i ağır 3 kişi ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Daha sonra zincirleme kazada zarar gören araçlar çekici yardımı ile kaldırılarak cadde trafiğe açıldı.

Meydana gelen kazada aracı zarar gören Adnan Perişler isimli vatandaşta "Gece sesle gürültüyle uyandık. Baktık kaza var. Ondan sonra aşağı indik. 3 kişinin kamyonet tipi bir araçta kaza yapıp ondan sonra zincirleme kaza yapıyor. Hasarlı araçlar var şu anda. Kaza yapan araçtaki kişinin durumu ağır. Birisinin ayağı kırıldı. Şoförde hafif yaralı. Ondan sonra haber verdik polis geldi. Şu an yedi araçta hasar var" şeklinde konuştu.

Kazanın çıkış sebebinin araştırılması ile ilgili çalışma başlatıldı.

(Davut Has/İHA))

Bayrampaşa, Kocatepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 09:25 Kaynak: İHA
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