Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil bariyerlere saplandı - Son Dakika

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Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil bariyerlere saplandı

ERZURUM - Erzurum'un Pasinler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Bariyerlere çarpan otomobil su kanalına uçtu.

Edinilen bilgiye göre dün akşam saatlerinde Erzurum-Pasinler karayolu 15'nci kilometresinde meydana gelen kazada Ferdi M. Yönetimindeki 25 LU 402 plakalı otomobil Pasinler ilçesine istikametine seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu -yolun ortasında bulunan refüje çarparak su kapalına uçtu.

Kazada araç sürücüsü Ferdi M. yolcular Memduh, Rojbin ve Asya M ile Betül S. Yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza sonrası otomobil kullanılamaz hale gelirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.