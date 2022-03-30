Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil bariyerlere saplandı - Son Dakika
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Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil bariyerlere saplandı

30.03.2022 20:13

Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil bariyerlere saplandı Erzurum'un Pasinler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil bariyerlere saplandı

ERZURUM - Erzurum'un Pasinler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Bariyerlere çarpan otomobil su kanalına uçtu.

Edinilen bilgiye göre dün akşam saatlerinde Erzurum-Pasinler karayolu 15'nci kilometresinde meydana gelen kazada Ferdi M. Yönetimindeki 25 LU 402 plakalı otomobil Pasinler ilçesine istikametine seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu -yolun ortasında bulunan refüje çarparak su kapalına uçtu.

Kazada araç sürücüsü Ferdi M. yolcular Memduh, Rojbin ve Asya M ile Betül S. Yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza sonrası otomobil kullanılamaz hale gelirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil bariyerlere saplandı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil bariyerlere saplandı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil bariyerlere saplandı

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Pasinler, Otomobil, Erzurum, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil bariyerlere saplandı - Son Dakika


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