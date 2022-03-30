Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil bariyerlere saplandı
ERZURUM - Erzurum'un Pasinler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Bariyerlere çarpan otomobil su kanalına uçtu.
Edinilen bilgiye göre dün akşam saatlerinde Erzurum-Pasinler karayolu 15'nci kilometresinde meydana gelen kazada Ferdi M. Yönetimindeki 25 LU 402 plakalı otomobil Pasinler ilçesine istikametine seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu -yolun ortasında bulunan refüje çarparak su kapalına uçtu.
Kazada araç sürücüsü Ferdi M. yolcular Memduh, Rojbin ve Asya M ile Betül S. Yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kaza sonrası otomobil kullanılamaz hale gelirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil bariyerlere saplandı - Son Dakika