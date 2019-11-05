Direksiyon hâkimiyetini kaybeden otomobil takla attı, 1 yaralı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin- Emirdağ karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Kaza, Bolvadin-Emirdağ karayolu Başkonak istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 05.10 civarlarında Bolvadin istikametinden Emirdağ'a doğru seyir halinde bulunan Ahmet K. (28) yönetimindeki 03 AAG 659 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü Ahmet K. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler yaralıyı Emirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Yaralı Ahmet K. tedavisinin devam ettiği belirtilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR