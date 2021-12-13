Üye Girişi
Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı: 3 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı: 3 ölü, 3 yaralı

13.12.2021 13:49
Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı: 3 ölü, 3 yaralı

Erzurum'un Aşkale ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı. Araç içinde bulunan 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza, sabah saat 08.30 sularında Kavurmaçukur köyü mevkiinde meydana geldi. Dağyurdu köyünden Aşkale'ye gelmek üzere hareket eden sürücü Nizamettin Yalvaç idaresindeki 25 LT 597 plakalı otomobil bilinmeyen bir sebepten dolayı Kavurmaçukur köyü mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak taklalar attı. Yaşanan kazada Kavurmaçukur köy halkı olayı jandarmaya ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri de hızla yaralılara müdahale ettiler.

Şarampole yuvarlanan araç içerisindeki iki kardeş Cemalettin Yalvaç, Nizamettin Yalvaç ve Yaren Güneş hayatını kaybetti. Otomobil içerisindeki diğer 3 yaralı ise ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

(Celal Dilsiz/ İHA)

Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı: 3 ölü, 3 yaralı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı: 3 ölü, 3 yaralı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı: 3 ölü, 3 yaralı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı: 3 ölü, 3 yaralı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı: 3 ölü, 3 yaralı

Otomobil, Tragger, Erzurum, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı: 3 ölü, 3 yaralı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Şeker hastası kız, çikolatayı ağzına götürdüğü esnada şaşkınlık geçirdi! Az kalsın poşet mideye gidiyordu 14:04 Şeker hastası kız, çikolatayı ağzına götürdüğü esnada şaşkınlık geçirdi! Az kalsın poşet mideye gidiyordu
Ayva hırsızları tarla sahibine yakalanınca ortalık birbirine girdi! Görüntüler film sahnelerini aratmadı 14:00 Ayva hırsızları tarla sahibine yakalanınca ortalık birbirine girdi! Görüntüler film sahnelerini aratmadı Son Dakika! Erdoğan, Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüşecek 13:30 Son Dakika! Erdoğan, Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüşecek Mehmet Boynukalın'dan asgari ücret yorumu! 13:05 Mehmet Boynukalın'dan asgari ücret yorumu! "Temennimiz ve duamız bu yönde" diyerek rakam verdi İnegöllü mobilyacılar acil 15 bin eleman arıyor 12:22 İnegöllü mobilyacılar acil 15 bin eleman arıyor Bu görüntüler Türkiye'den! Pakistan ve Afgan uyruklu iki grup, kasatura ve sopalarla terör estirdi 11:33 Bu görüntüler Türkiye'den! Pakistan ve Afgan uyruklu iki grup, kasatura ve sopalarla terör estirdi 11:12 "Yasemin ölmedi, yaşıyor" diyen sanığa acılı anneden tepki: Az ceza için numara yapıyor Son dakika: Cari denge 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi 10:10 Son dakika: Cari denge 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi

Son Dakika Haberleri
13:59 Ayva hırsızları tarla sahibine yakalanınca ortalık birbirine girdi! Görüntüler film sahnelerini aratmadı
13:55 Gökay Kalaycıoğlu ve Melike Öcalan'dan dans performansı! Dakikalarca ayakta alkışlandılar
13:30 Son Dakika! Erdoğan, Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüşecek
13:29 Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel
13:28 "Uyuşturucu görüntüsü" diye servis edilmişti! O başkan konuştu: Bayıltıldım!
13:12 Ekvador'da devrilen otobüs 18 kişiye mezar oldu! 25 kişi yaralı kurtuldu
13:05 Mehmet Boynukalın'dan asgari ücret yorumu! "Temennimiz ve duamız bu yönde" diyerek rakam verdi
13:02 Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü
12:56 Sel Edirne'yi vurdu! Evler sular altında kaldı, görüntüler korkunç
12:42 Yaramaz kedi yorganla birlikte çamaşır makinesine atıldı! İtfaiye ekipleri son anda kurtardı
Ebrar Karakurt'tan sıra gecesi eğlencesi! İtalya'da türkü söyleyip, çiğ köfte yoğurdular Ebrar Karakurt'tan sıra gecesi eğlencesi! İtalya'da türkü söyleyip, çiğ köfte yoğurdular         
14:06
AK Partili Kürşat Kılıç sessizliğini bozdu: Baygın halimin sebebi şahsıma yapılan müdahaledir AK Partili Kürşat Kılıç sessizliğini bozdu: Baygın halimin sebebi şahsıma yapılan müdahaledir         
14:02
Gökay Kalaycıoğlu ve Melike Öcalan'dan dans performansı! Dakikalarca ayakta alkışlandılar Gökay Kalaycıoğlu ve Melike Öcalan'dan dans performansı! Dakikalarca ayakta alkışlandılar         
13:56
Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel         
13:29
Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü         
13:02
Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözlerini biliyor musunuz? Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözlerini biliyor musunuz?         
11:44
Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı         
11:21
Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti! Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti!         
10:45
Milyonların gözü asgari ücret zammında! Milyonların gözü asgari ücret zammında!         
09:26
Hava almak için evden çıkmıştı, imam ağaca asılı halde bulundu Hava almak için evden çıkmıştı, imam ağaca asılı halde bulundu         
08:18
HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar         
08:12
İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar         
08:05
Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz         
19:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2021 14:10:20. #1.13#
SON DAKİKA: Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı: 3 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement