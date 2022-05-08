Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı - Son Dakika
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Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı

08.05.2022 12:05
Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı

Erzurum-Ağrı karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Erzurum- Ağrı karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Erzurum-Ağrı karayolu Horasan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında E. K. yönetimindeki 25 AT 436 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Araç kullanılamaz hale gelirken sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma kaza sonrası inceleme başlattı. - ERZURUM

Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı
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Otomobil, Erzurum, Ağrı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı - Son Dakika
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