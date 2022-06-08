Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı - Son Dakika
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Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı

08.06.2022 09:02
Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı

Erzurum'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı.

Erzurum'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum Pasinler karayolu Hayvan Borsası Kavşağı'nda Mehmet Ali A. yönetimindeki 16 JCN 08 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyeti kaybedilince takla attı. Kaza sonucu yaralanan sürücü araçtan çıkarılıp 112 ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kaza sonrası karayolu kısa süreli trafiğe kapandı. - ERZURUM

Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Pasinler, Erzurum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı - Son Dakika

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