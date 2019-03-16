Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Sürücü Kaldırımdaki Ağaca Böyle Çarptı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaldırımdaki ağaca böyle çarptıERZİNCAN - Erzincan'da, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaldırımdaki ağaca çarparak durabildi.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaldırımdaki ağaca böyle çarptı



ERZİNCAN - Erzincan'da, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaldırımdaki ağaca çarparak durabildi. Hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü, güçlükle bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kaza bugün sabah saatlerinde Fevzipaşa Caddesi Terzibaba Cami Kavşağı'nda meydana geldi. İsmail Demir idaresindeki 24 AAF 879 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, kaldırımdaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü İsmail Demir olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerince uzun süren çabanın ardından bulunduğu yerden kurtarılarak, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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