Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarptı: 1'i bebek 3 yaralı
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Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarptı: 1'i bebek 3 yaralı Sivas'ta otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek 3 kişi yaralandıSİVAS - Sivas'ta otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 10:46 Kaynak: İHA
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarptı: 1'i bebek 3 yaralı Sivas
'ta otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek 3 kişi yaralandı
SİVAS - Sivas'ta otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, kaza saat 08.30 sıralarında Sivas- Kayseri
yolu kovalı kavşağında meydana geldi. Kavşakta dönüş yapan R.G idaresindeki 22 BH 558 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpma sonucu araçta bulunan R.G, S.G ve M.G hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla yaralılar Sivas Numune Hastanesi
'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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