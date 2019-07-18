Son Dakika Haberleri: Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle takla attı
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Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle takla attı

1 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde takla atan araçta iki kişi yaralandı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle takla attı, System.String[]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde takla atan araçta iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sarımsaklı kavşağında manevra yapan N.Ç. idaresindeki 10 AAR 752 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Takla atan araçtan kendi imkanları ile çıkan N.Ç. ve D.Ç. hafif yaralandı. Kazaya ilk müdahaleyi Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yaptı. - BALIKESİR
Sarımsaklı, Balıkesir, Ayvalık, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:14 Kaynak: İHA
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