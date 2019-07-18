Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle takla attı
1 saat önce
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde takla atan araçta iki kişi yaralandı.
Balıkesir Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:14 Kaynak: İHA
'in Ayvalık
ilçesinde takla atan araçta iki kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Sarımsaklı
kavşağında manevra yapan N.Ç. idaresindeki 10 AAR 752 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Takla atan araçtan kendi imkanları ile çıkan N.Ç. ve D.Ç. hafif yaralandı. Kazaya ilk müdahaleyi Ayvalık İtfaiye
Grup Amirliği ekipleri yaptı. - BALIKESİR
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