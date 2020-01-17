Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarptı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarptı - Son Dakika

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarptı

6 saat önce

Alaplı Akçakoca karayolunda gerçekleşen kazada bir otomobil bariyerlere çarparak durabildi.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarptı, System.String[]

Alaplı Akçakoca karayolunda gerçekleşen kazada bir otomobil bariyerlere çarparak durabildi.


Kaza, Zonguldak Alaplı ilçesi Kocaman mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hatice Y. yönetimindeki 67 TU 203 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada sürücü yara almazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Alaplı -Akçakoca karayolunda kaza nedeniyle trafik kısa süreli tek yönlü olarak sağlandı. İtfaiye ekipleri tarafından yol temizlendikten sonra ulaşım yeniden sağlanırken, kazayla ilgili araştırma sürüyor. - ZONGULDAK

Akçakoca, Alaplı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 07:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Babası uyurken arabayı kaçırıp drift yapan genç, polisten kaçarken kaza yaptı
Hakan Akkaya'nın defilesinde podyuma çıkan Çağla Şıkel'ın arkasına tavandan kopan demir düştü Meksika'da dizi provasında iki aktör köprüden düşerek öldü Niğde'de zincirleme trafik kazası! 2 ölü, 8 yaralı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 01:41:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]