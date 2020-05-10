Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarparak durabildi - Son Dakika

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarparak durabildi

Hurda yığını otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı

Otomobil sürücüsü ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL - TEM Otoyolu Mahmutbey Gişeleri mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü bariyerlere çarparak durabildi. Hurda yığınına dönen otomobil içinde sıkışan sürücü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 07.30'da TEM Otoyolu Ankara istikameti Mahmutbey Gişeleri Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sinan Uzun idaresindeki 34 VK 3362 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Aşırı hızdan dolayı bariyerlere çarptığı düşünülen sürücü otomobilin içinde sıkıştı. Kazanın olduğunu gören karayolları ekipleri, durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, ağır yaralı sürücüyü uzun süren çalışma sonucu sıkıştığı yerden çıkardı. Ağır yaralı sürücü ambulansa teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.

Bariyerlere çarpan araçta olay yerine gelen çekici ile kaldırıldı. Kazadan dolayı otomobilin motor kısmının da 50 metre savrulduğu görüldü. Kazanın çıkış sebebini bulmak için ekipler çalışma başlattı.