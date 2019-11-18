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Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ağaca çarparak durabildi: 1 ağır yaralı

6 saat önce

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ağaca çarparak durabildi: 1 ağır yaralıKASTAMONU Kastamonu'nun Tosya ilçesinde şehir merkezinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ağaca çarparak durabildi: 1 ağır yaralı

KASTAMONU Kastamonu'nun Tosya ilçesinde şehir merkezinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; ilçesinin Marangozlar Sanayi Sitesinden şehir merkezine gelmekte olan N.Y. yönetimindeki 55 PN 316 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak ağaca çarptı.

Meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan sürücü N.K. olay yerine gelen 112 ambulansı ile Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından güvenlik güçlerince soruşturma başlatıldı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ağaca çarparak durabildi: 1 ağır yaralı

Kastamonu, Tosya, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 02:56 Kaynak: İHA
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