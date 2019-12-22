Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ağaca çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ağaca çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ağaca çarptı: 1 yaralı

6 saat önce

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde seyir halinde bulunan otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ağaca çarptı: 1 yaralı, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde seyir halinde bulunan otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, Şuhut Lisesi-Çakırözü köyü istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şuhut Lisesinden Çakırözü köyü istikametine doğru seyir halinde bulunan Mustafa S. yönetimindeki 20 HA 439 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarptı. Meydana gelen kazada Mustafa S. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların emniyet güçleri ve 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler ilk müdahalenin ardından yaralı Mustafa S.'yi Şuhut Devlet Hastanesi'ne sevk etti.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Afyon, Şuhut, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 12:25 Kaynak: İHA
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