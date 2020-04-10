Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ayakkabı dükkanına daldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ayakkabı dükkanına daldı - Son Dakika

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ayakkabı dükkanına daldı

6 saat önce

Esenyurt Saadetdere Mevkii yan yolda seyir halinde olan lüks otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yoldan çıktı ardından da kenarda bulunan ayakkabı dükkanına daldı.

Esenyurt Saadetdere Mevkii yan yolda seyir halinde olan lüks otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yoldan çıktı ardından da kenarda bulunan ayakkabı dükkanına daldı. Kullanılamaz hale gelen otomobil içinde bulunan 5 kişide yaralanarak hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Akıl almaz kaza saat 04.00 sıralarında E5 Karayolu Saadetdere Mevkii yan yolda bulunan bir ayakkabı dükkanına meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Beylikdüzü istikametine seyir halinde olan 34 RC 6457 plakalı lüks otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ana yoldan çıktı. Ana yoldan çıkan otomobil yan yola geçerek önce çöp konteynerine daha sonrada ayakkabı dükkanına vurarak durabildi.

Çarpışma sesini duyan vatandaşlar hemen kaza yerine gelerek otomobil içinde bulunan 5 kişiyi çıkardı. Vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulans ile hastaneye kaldırdı. Meydana gelen kaza sonucu dükkan ve otomobilde büyük hasar meydana geldi.

"EVİN ÇATISI KOPTU ZANNETTİM"

Kazayı gören görgü şahıslarından biri çatının koptuğunu belirterek kaza anını anlattı.

"Saat 04.00 sıralarıydı orta şeritten hızlı bir şekilde savruldu önce çöp konteynerine daha sonra dükkana çarptı. Bende arabanın içinde yatıyordum. Evin çatısı koptu zannettim. Baktık 5 kişi içinde yaralı vardı. Müdahale ettik kendilerini kurtardık"

Daha sonra kaza yerine gelen çevrede temizlik yaptı. Kullanılamaz hale gelen otomobil çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza ile (Davut Has/İHA)

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ayakkabı dükkanına daldı

Beylikdüzü, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 09:15 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Lüks otomobil kazada pert oldu, Basın Ekspres'te trafik kilitlendi
Adana'da defalarca bıçaklanmış ağır yaralı şahıs, kendi kullandığı otomobille hastaneye geldi Cinnet getiren koca, eşinin yasak aşk yaşadığı kişiyi defalarca bıçakladı Son Dakika: İstanbul'da eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı
Batur Altıparmak: Caner Erkin için Fenerbahçe'den talep gelmedi Batur Altıparmak: Caner Erkin için Fenerbahçe'den talep gelmedi         
15:48
Cinsel içerikli film yıldızı, ''Korona ilacını bulan bilim insanı ile birlikte olacağım'' dedi Cinsel içerikli film yıldızı, ''Korona ilacını bulan bilim insanı ile birlikte olacağım'' dedi         
15:39
Son Dakika: İstanbul'da eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı Son Dakika: İstanbul'da eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı         
15:33
64 yaşındaki ünlü doktor Oğuz Özyaral 10 günde koronavirüsü yendi 64 yaşındaki ünlü doktor Oğuz Özyaral 10 günde koronavirüsü yendi         
15:23
AB ülkeleri 540 milyar euroluk koronavirüs kurtarma paketinde anlaştı AB ülkeleri 540 milyar euroluk koronavirüs kurtarma paketinde anlaştı         
15:21
Mart ayında ikinci el araç satışları düştü Mart ayında ikinci el araç satışları düştü         
15:20
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun         
15:05
Defne Samyeli'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü Defne Samyeli'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü         
15:02
ABD'de gıda yardımı alabilmek için toplanan vatandaşlar, 6 bin araçlık kuyruk oluşturdu ABD'de gıda yardımı alabilmek için toplanan vatandaşlar, 6 bin araçlık kuyruk oluşturdu         
15:02
Bilim insanları kanıtladı: Koşarken veya yürürken virüs kapabilirsiniz Bilim insanları kanıtladı: Koşarken veya yürürken virüs kapabilirsiniz         
14:40
Arda Turan, söz verdiği 100 bin maskenin ilk kısmını dağıttı Arda Turan, söz verdiği 100 bin maskenin ilk kısmını dağıttı         
14:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Zirvesi'nde yaptığı konuşmayı Kutadgu Bilig'den mesajla bitirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Zirvesi'nde yaptığı konuşmayı Kutadgu Bilig'den mesajla bitirdi         
14:14
Son Dakika: 53 milyon liralık çoban desteği ödemeleri bugün başlıyor Son Dakika: 53 milyon liralık çoban desteği ödemeleri bugün başlıyor         
14:08
İstanbul'da barajların doluluk oranı Mart ve Nisan yağmurlarıyla aylar sonra yüzde 70'i geçti İstanbul'da barajların doluluk oranı Mart ve Nisan yağmurlarıyla aylar sonra yüzde 70'i geçti         
14:05
İşe giderken üniforma giymeyen hemşireye komşusundan tehdit notu: Problemin bir parçasısın İşe giderken üniforma giymeyen hemşireye komşusundan tehdit notu: Problemin bir parçasısın         
14:02
Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'nin doğum günü için evi kırmızı güllerle doldurdu Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'nin doğum günü için evi kırmızı güllerle doldurdu         
13:55
"Evde kal" çağrısı yapan Ronaldo, Madeira Stadı'nda antrenman yaptı         
13:51
Doğu Afrika ülkeleri, öncekilerin 20 katı büyüklüğünde çekirge istilasıyla karşı karşıya Doğu Afrika ülkeleri, öncekilerin 20 katı büyüklüğünde çekirge istilasıyla karşı karşıya         
13:38
En popüler 20 oyun önerisi ile karantina günleriniz renklenecek En popüler 20 oyun önerisi ile karantina günleriniz renklenecek         
13:32
Alex de Souza: Oynadığım en iyi takım F.Bahçe değil, 2003 yılındaki Cruzeiro'ydu Alex de Souza: Oynadığım en iyi takım F.Bahçe değil, 2003 yılındaki Cruzeiro'ydu         
13:31
Polis memuru, efsane şarkıyı koronaya uyarlayıp 'Evde kal' çağrısı yaptı Polis memuru, efsane şarkıyı koronaya uyarlayıp 'Evde kal' çağrısı yaptı         
13:29
Singapur'da Zoom uygulaması üzerinden ders anlatılması cinsel içerikli görüntüler nedeniyle yasaklandı Singapur'da Zoom uygulaması üzerinden ders anlatılması cinsel içerikli görüntüler nedeniyle yasaklandı         
13:25
Koronavirüs salgını Çin'in aklını başına getirdi: Köpek eti yemek yasaklanıyor Koronavirüs salgını Çin'in aklını başına getirdi: Köpek eti yemek yasaklanıyor         
13:15
Hayvanları canlı canlı yerken video çeken Youtuber'a tepki yağdı Hayvanları canlı canlı yerken video çeken Youtuber'a tepki yağdı         
13:04
Gisele Bündchen ile evli olan NFL yıldızı Tom Brady: Evliliğimden memnun değilim Gisele Bündchen ile evli olan NFL yıldızı Tom Brady: Evliliğimden memnun değilim         
13:03
Bankalararası Kart Merkezi, koronavirüs dolandırıcılarına karşı vatandaşı uyardı Bankalararası Kart Merkezi, koronavirüs dolandırıcılarına karşı vatandaşı uyardı         
12:46
Şarkıcı Koray Avcı, 12 yıl sonra sakalını kesti Şarkıcı Koray Avcı, 12 yıl sonra sakalını kesti         
12:34
Son Dakika: Ziraat Bankası, 22 ülkeden 1,1 milyar dolar kaynak sağladı Son Dakika: Ziraat Bankası, 22 ülkeden 1,1 milyar dolar kaynak sağladı         
12:24
Son Dakika: İmamoğlu'nu tehditten tutuklanan zanlının ilk ifadesi: O göreve layık değil Son Dakika: İmamoğlu'nu tehditten tutuklanan zanlının ilk ifadesi: O göreve layık değil         
12:20
Koronavirüs nedeniyle işleri zayıflayan balıkçılar, dükkanların kapısına kilit vurdu Koronavirüs nedeniyle işleri zayıflayan balıkçılar, dükkanların kapısına kilit vurdu         
12:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2020 15:52:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ayakkabı dükkanına daldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]