Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, bina boşluğuna düştü

Oturduğu sitenin otoparkından lüks cipiyle çıkan henüz ismi öğrenilemeyen kadın sürücü Sevin Sokak üzerinde yokuş aşağıya geri manevra yaptığı esnada otomobilinin geri kayması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Cip sokak üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın boşluğuna düştü.

VATANDAŞLAR KADININ YARDIMINA KOŞTU

Olayı gören vatandaşlar yardım etmek için hemen olay yerine koştu. Düşen cip apartman boşluğunda sıkışırken içerisindeki kadın sürücü çevredeki vatandaşlar tarafından çıkarıldı. İhbar ile olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edilirken yaralanan kadın sürücü sağlık ekipleri tarafından ambulansa sevk edilerek çevredeki en yakın hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen çekici sayesinde düştüğü apartman boşluğundan çıkarılan lüks cipte maddi hasar meydana geldi.

"EMNİYET KEMERİ TAKMAMIŞTI"

Yaşanan olay anında otomobilin düştüğü binada oturan Fatma K. "Araba sokaktan geri geri geldi, apartman boşluğuna düştü. Kadın otomobil içerisinde tepeleme kaldı, çok korktuk. Sonra bir arkadaş kadını zor çıkardı. Ama emniyet kemerini takmamıştı. Araçta tek bir sürücü vardı. Gördüğüm kadarıyla kadının ensesi kötü görünüyordu. Binamızda maddi hasar meydana geldi" dedi.