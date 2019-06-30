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Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü dehşet saçtı.

45 dakika önce

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü dehşet saçtı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü dehşet saçtı...Canını hiçe sayan kadın çocuğu son anda kurtardı
Adana'da ismi öğrenilemeyen bir kadın, kaldırımda bekleyen çocuğu direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtardı
ADANA - Adana'da ailesiyle birlikte bir iş yerinin önünde bekleyen çocuk, direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtarıldı. Kaldırımda yürüyen bir kadın otomobilin geldiğini görünce kendi hayatını hiçe sayarak çocuğu kurtardığı o anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz gün merkez Sarıçam ilçesi Kozan Caddesi'nde meydana geldi. Yolda hızla ilerleyen bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu kaldırıma çıktı. Park halindeki bir otomobile de çarpan araç, kaldırımda ailesiyle birlikte bekleyen çocuğa doğru hızla ilerlemeye başladı. Bu sırada kaldırımda yürüyen bir kadın, kendi hayatını hiçe sayarak çocuğu çekerek otomobilin altında kalmaktan son anda kurtardı.
Dehşet anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü dehşet saçtı.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 06:57 Kaynak: İHA
Adana, 3. Sayfa
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