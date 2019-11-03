Son Dakika Haberleri: Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü dereye uçmaktan son anda kurtuldu
Son Dakika 3. Sayfa Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü dereye uçmaktan son anda kurtuldu

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü dereye uçmaktan son anda kurtuldu

7 saat önce

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü dereye uçmaktan son anda kurtulduBURSA - Bursa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü dere kenarındaki demirlere çarparak durabildi.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü dereye uçmaktan son anda kurtuldu

BURSA - Bursa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü dere kenarındaki demirlere çarparak durabildi. Şans eseri kazada yaralanan yada ölen olmadı.

Kaza Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi Çekirge mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre akşam saatlerinde işten çıkıp eve giden Derviş D. kontrolündeki 06 BEJ 258 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aşırı hızlı olduğu iddia edilen araç dere kenarında bulunan demirlere çarparak durabildi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kazayı ufak sıyrıklarla atlatan sürücü Derviş D.'yi ayakta tedavi ederken polis ekipleri olası bir kazanın yaşanmaması için trafiği kontrol altına aldı. Kontrollü sağlanan trafik aracın düştüğü erden kaldırılması sonucu trafiğe açıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü dereye uçmaktan son anda kurtuldu

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 12:33 Kaynak: İHA
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