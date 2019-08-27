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Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü duvara çarptı: 4 öğretmen yaralandı

34 dakika önce

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü duvara çarptı: 4 öğretmen yaralandıANKARA - Başkentte, İncek Bulvarı'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü duvara çarptı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü duvara çarptı: 4 öğretmen yaralandı

ANKARA - Başkentte, İncek Bulvarı'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü duvara çarptı. Kaza da 4 kadın yaralandı, yaralılarının hepsinin öğretmen olduğu öğrenildi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan İncek Bulvarı üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybettiği belirtilen sürücü Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel Anadolu ve Fen Lisesi'nın duvarına çarptı. Kazayı gören okulun güvenlik görevlisi ve öğretmenleri 112 sağlık görevlileri ile polise haber verdi. Olay yerine itfaiye ekipleri de sevk edildi. Kazada sürücü ve ön yolcu koltuğunda bulunan kişiler, itfaiye yardımı ile araçtan çıkarıldı. Arka koltukta oturanlar ise hafif şekilde yaralandı ancak her ihtimale karşı ambulansla hastaneye gönderildi. Kazanın, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldiği ifade edildi ancak yoldaki uzun fren izleri neticesinde kazaya başka bir unsurun etki edip etmediği de polis ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucunda ortaya çıkacak. Yaralanan kişiler Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün ise vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi.

Ankara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 12:40 Kaynak: İHA
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