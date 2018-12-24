Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Sürücü Güvenlik Kulübesine Daldı: 4 Yaralı
25 dakika önce
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü güvenlik kulübesine daldı: 4 yaralıBALIKESİR - Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü güvenlik kulübesine daldı: 4 yaralı
BALIKESİR - Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Balıkesir merkezde 2. Sanayi kapısında gece yarısından sonra meydana kazada 10 EF 450 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu güvenlik kulübesine çarparak durdu. Kaza sonucu araçta bulunan Münacettin Göker, Cemile Göker, Bahriye Çırak ve ismi belirlemeyen kişi İtfaiye ekiplerince araçtan çıkartılarak, 112 ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:35 Kaynak: İHA
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