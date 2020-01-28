Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, hastanenin merdivenlerinde asılı kaldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, hastanenin merdivenlerinde asılı kaldı - Son Dakika

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, hastanenin merdivenlerinde asılı kaldı

6 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce'de meydana gelen kazada yolda dönmeye çalışan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek özel bir hastanenin merdivenlerini aşarak, merdiven boşluğuna girdi.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, hastanenin merdivenlerinde asılı kaldı, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Düzce'de meydana gelen kazada yolda dönmeye çalışan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek özel bir hastanenin merdivenlerini aşarak, merdiven boşluğuna girdi. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.


Kaza, sabah saatlerinde Düzce merkezde Kültür Mahallesi Ömer Seyfettin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; K.A.'nın kullandığı 81 EK 136 plakalı otomobili Mehmet Akif Caddesi'nde seyreden K.A. Kültür Mahallesi Ömer Seyfettin Sokak'ta bulunan özel hastanenin önünden dönmek istedi. Bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü direksiyonu toparlayamayınca önce kaldırıma çıktı, ardından özel hastanenin merdivenlerini ve korkulukları da aşarak merdiven boşluğuna girdi. Kaza anında hastane önünde kimsenin olmaması faciayı önledi.


Kazada ölen ve yaralanan olmazken kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Kameralara takılan görüntülerde otomobil dönüş yapıyor ardından kaldırıma çıkıp merdiven boşluğuna düşüyor. Özel hastanenin yanında bulunan esnaflar ise hemen kaza yapan sürücünün ve otomobilde bulunan yolcuların yardımına yetişti. Otomobilden önce arka koltukta oturan bayan ve çocuklar ardından da kazanın şokunu atlatan sürücü çıkartıldı. - DÜZCE

Sabah, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Rusya'da 17. katta buz tutan balkondan kayarak düşen çocuk öldü
Arızalanan 2 otomobili taşıyan çekici devrildi: 2 ölü, 6 yaralı İstanbul'da korkunç kaza! Başıboş at, aracın ön camından içeri girdi Tartıştığı eşini keserle öldüren kadının kızı: Evin banyosuna kamera koymuştu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 18:29:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, hastanenin merdivenlerinde asılı kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]