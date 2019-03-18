Son Dakika Haberleri: Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Sürücü Kanala Uçtu

Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Sürücü Kanala Uçtu

1 saat önce

Hatay'da, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla kanala uçtu.

Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Sürücü Kanala Uçtu, System.String[]
Hatay'da, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla kanala uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Olay, Kırıkhan- Reyhanlı Karayolu Karasu mevkisi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracı toparlayamayınca kanala uçtu. Araçta şoförle birlikte bulunan bir kişi daha ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri yaralıları yukarı çıkardı. Hastaneye kaldırılan kişilerin isimlerine ulaşılamazken, sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 01:05 Kaynak: İHA

Karasu, Kırıkhan, Reyhanlı, Hatay, 3. Sayfa
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