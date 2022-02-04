Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce kaldırıma ardından panoya çarptı - Son Dakika

Antalya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce kaldırıma ardından reklam panosuna çarptı. Otomobilin içinde sıkışarak yaralanan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, Muratpaşa ilçesine bağlı Kızılırmak Caddesi Yenigün Mahallesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet L.B. idaresindeki 06 AB 2620 plakalı Renault marka otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte, önce kaldırıma ardından reklam panosuna çarptı.

Kazanın şiddetiyle otomobil sürücüsü aracının içinde sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilin içinde sıkışan sürücü Mehmet L.B., itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Mehmet L.B., hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA