Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü orta refüje çıktı - Son Dakika

ISPARTA (İHA) – Isparta'nın Eğirdir ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü orta refüje çıktı.
Kaza saat 14.45 sıralarında Eğirdir - Konya Yolu üzerinde meydana geldi. M.O. idaresindeki 42 UY 552 plakalı otomobil, Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi önünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıktı. Kazada yaralanan olmadı. - ISPARTA
Kaynak: İHA
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