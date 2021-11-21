Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü orta refüjde demirleri yerinden söktü - Son Dakika

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü orta refüjde demirleri yerinden söktü

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü orta refüjde demirleri yerinden söktü Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada sürücü yara almadan kurtuldu Antalya'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü orta refüjde bulunan demir direkleri kökledikten sonra durabildi.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü orta refüjde demirleri yerinden söktü Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada sürücü yara almadan kurtuldu ANTALYA - Antalya'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü orta refüjde bulunan demir direkleri kökledikten sonra durabildi. Orta refüjün savaş alanına döndüğü kazada sürücü yara almadan kurtuldu. Kaza, gece saatlerinde Muratpaşa İlçesi Mevlana kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 07 ACJ 463 plakalı otomobilin sürücüsü Metin B. direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil orta refüje çıkarak durabildi. Otomobil çarpmanın şiddeti ile refüj üzerinde bulunan demir direkleri yerinden söktü. Kazada araçta maddi hasar meydana gelirken, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Olay yerine gelen polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem alarak, araç çekici yardımıyla otoparka çekildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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