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Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobil ile dereye düştü! Korku dolu anlar vatandaşların kamerasına yansıdı - Son Dakika

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobil ile dereye düştü! Korku dolu anlar vatandaşların kamerasına yansıdı

26.11.2021 17:53

Artvin'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü virajı alamayarak dereye düştü, sulara gömülen araç içinden 82 yaşındaki sürücü ve arkadaşı çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla son anda kurtarıldı.

Artvin'in Şavşat ilçesi 45. kilometresinde bulunan Soğuksu mevkiinde bugün saat 13. 30 sıralarında meydana gelen olayda, Seyfettin Karagöz yönetimindeki 08 HD 003 plakalı hafif ticari aracı sürücünün henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye yuvarlandı. Sürücü Seyfettin Karagöz ve yanındaki İlhan Odobaş çevredekilerin yardımıyla araç içinden çıkartıldı.

SÜRÜCÜ VE ARKADAŞI GÜÇLÜKLE ÇIKARILDI

Derenin soğuk sularında araçta mahsur kalan vatandaşlar, araç içinden kurtarılma anı ise etrafta bulunan vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Korku dolu anların yaşandığı görüntülerde 82 yaşındaki sürücü ve arkadaşı araç içinden güçlükle çıkartıldı. Şavşat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobil ile dereye düştü! Korku dolu anlar vatandaşların kamerasına yansıdı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobil ile dereye düştü! Korku dolu anlar vatandaşların kamerasına yansıdı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobil ile dereye düştü! Korku dolu anlar vatandaşların kamerasına yansıdı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobil ile dereye düştü! Korku dolu anlar vatandaşların kamerasına yansıdı

Tragger, Karagöz, Şavşat, Artvin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobil ile dereye düştü! Korku dolu anlar vatandaşların kamerasına yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobil ile dereye düştü! Korku dolu anlar vatandaşların kamerasına yansıdı - Son Dakika
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