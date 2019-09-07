Son Dakika Haberleri: Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki araçlara çarpıp apartman boşluğuna böyle uçtu
Son Dakika Genel Haber

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki araçlara çarpıp apartman boşluğuna böyle uçtu

16 dakika önce

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki araçlara çarpıp apartman boşluğuna böyle uçtuİSTANBUL - Esenler'de bir sürücü seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybedip önce bir araca ardından binanın tellerini geçip boşluğa düştü.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki araçlara çarpıp apartman boşluğuna böyle uçtu

İSTANBUL - Esenler'de bir sürücü seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybedip önce bir araca ardından binanın tellerini geçip boşluğa düştü. Faciadan dönülen kazada sürücü yaralanırken o anlarda kamera kayıttaydı.

Kaza Esenler 257 sokak Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. 35 yaşındaki Zeynep Maşoğlu'na ait 34 SH 622 plakalı araç seyir halindeyken hızını alamadı direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce park halindeki 45 EJ 764 plakalı taksiye çarptı, ardından tellerle çevrili binanın güvenlik kaplamalı alanlarını geçtikten sonra 4 katlı apartmanın boşluğuna düştü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler kısa sürede Zeynep Maşoğlu'nu sıkıştığı yerden çıkartıp hastaneye kaldırdı. Sürücünün durumu iyi olduğu öğrenilirken araçta ve dairede maddi büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

O anlar kamerada

Görüntülerde araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedip önce park halindeki araca çarpıp onu yola attığı görülüyor. Daha sonra sürücü binanın koruma tellerini geçip binanın boşluğuna düştüğü görülüyor.

Esenler, Genel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 10:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dumandan etkilenen muhabbet kuşlarına suni teneffüs
İçişleri Bakanı Soylu, Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili talimat verdi Dolandırıcı kadın ve sözde akrabaları, internetten tanıştığı adamın çıplak fotoğraflarını çekerek para istedi Ahmet Hakan'dan, İmamoğlu yorumu: 'Keşke kayyum atansa' diyordur

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.9.2019 10:31:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki araçlara çarpıp apartman boşluğuna böyle uçtu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]