Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje girdi - Son Dakika
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Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje girdi

10.03.2022 22:56
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje girdi

İzmir'in Çeşme ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç refüje girdi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç refüje girdi. Kazada sürücü ağır şekilde yaralandı.

Kaza, Çeşme ilçesi Ovacık yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çeşme ilçesinden İzmir istikametine giden M.Y. idaresindeki 35 EP 312 plakalı araç Ovacık yol ayrımı kavşağına geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan refüje girdi. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar etmesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır şekilde yaralanan araç sürücüsü M.Y. itfaiye ekiplerinin yardımı ile araçtan çıkartılarak, sağlık ekipleri tarafından Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. - İZMİR

YORUMLAR
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Ataköy'de araç alev alev yandı Ataköy'de araç alev alev yandı İtfaiye binasında sona eliniyor İtfaiye binasında sona eliniyor

Tragger, İtfaiye, İzmir, Çeşme, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje girdi - Son Dakika


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