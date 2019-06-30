Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü şarampole uçtu: 3 yaralı
54 dakika önce
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü şarampole uçtu: 3 yaralıKİLİS - Kilis'te, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 05:21 Kaynak: İHA
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü şarampole uçtu: 3 yaralı
KİLİS - Kilis
'te, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, M.İ.S. yönetimindeki 27 BGZ 08 plakalı otomobil, Kilis- Gaziantep
Karayolu Seve Barajı yakınlarında yoldaki taşa çarptı. Çarpma sonucunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada otomobilde bulunan İ.S., B.S. ve F.S. olay yerine çağrılan ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
İzmir'deki feci trafik kazasında otomobil metrelerce uçtu: 2 ölü
Genç kadın, çocuğu son anda ezilmekten kurtardı
Halk otobüsü seyir halindeyken alev aldı
Kuaförleri tuzağına düşüren kadın, her yerde aranıyor