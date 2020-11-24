Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü tramvay hattının elektrik direğine çarparak durabildi - Son Dakika

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü tramvay hattının elektrik direğine çarparak durabildi

24.11.2020 11:40

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü tramvay hattının elektrik direğine çarparak durabildi Otomobilin direğe çarpma anı kamerada Antalya'da süratli olması nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırımdaki tramvay direğine çarparak durabildi.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü tramvay hattının elektrik direğine çarparak durabildi

Otomobilin direğe çarpma anı kamerada

ANTALYA - Antalya'da süratli olması nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırımdaki tramvay direğine çarparak durabildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza dün gece saat 22.50 sırasında Muratpaşa İlçesi Gençlik Mahallesi Tevfik Işık Caddesi üzerinde meydana geldi. Sampi Kavşağı'ndan kent merkezine doğru 07 AFJ 953 plakalı otomobiliyle seyir halinde bulunan Okan Murat G, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hafif virajlı yoldaki kaldırıma çarpan otomobil son sürat ilerleyerek önündeki tramvay hattının direğine ve ardından bir binanın otomatik kapı giriş bariyerine çarparak durabildi. Kazayı görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Okan Murat G, diğer kapıdan vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. Hafif yaralı olan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücüye kent trafiğini tehlikeye düşürmekten idari işlem yapıldığı öğrenildi.

"Kaza kamerada"

Olay yeri savaş alanına dönerken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüde sürücünün süratli şekilde gelip, kaldırıma ardından tramvay direğine çarptığı görüldü.

"Süratliydi"

Kazayı gören Veli Karagöz, aracın karşından süratli geldiğini belirterek, " Direksiyon hakimiyetini kaybetti. Ondan sonra direk buraya girdi. Saksılara çarparak buraya kadar geldi. Direğe ve bariyere çarparak durabildi. Yaralıyı çıkardık. Bu köşede sürekli kaza oluyor." Dedi.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü tramvay hattının elektrik direğine çarparak durabildi
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü tramvay hattının elektrik direğine çarparak durabildi
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü tramvay hattının elektrik direğine çarparak durabildi
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü tramvay hattının elektrik direğine çarparak durabildi
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü tramvay hattının elektrik direğine çarparak durabildi
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü tramvay hattının elektrik direğine çarparak durabildi
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü tramvay hattının elektrik direğine çarparak durabildi
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü tramvay hattının elektrik direğine çarparak durabildi
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü tramvay hattının elektrik direğine çarparak durabildi
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü tramvay hattının elektrik direğine çarparak durabildi
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü tramvay hattının elektrik direğine çarparak durabildi

Otomobil, Antalya, Tramvay, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü tramvay hattının elektrik direğine çarparak durabildi - Son Dakika


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