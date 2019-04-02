Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Sürücünün Kullandığı Araç Takla Atarak Refüje Girdi: 2 Yaralı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı araç takla atarak refüje girdi: 2 yaralı - Sağlık personeli karı koca kazada yaralandıAKSARAY - Aksaray'da sağlık personeli karı kocanın bulunduğu otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje takla attı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı araç takla atarak refüje girdi: 2 yaralı

- Sağlık personeli karı koca kazada yaralandı



AKSARAY - Aksaray'da sağlık personeli karı kocanın bulunduğu otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje takla attı. Kazada 2 sağlık görevlisi yaralandı.

Kaza, Aksaray - Nevşehir Karayolunun 13'üncü kilometresi Ağzıkarahan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nevşehir'den Aksaray istikametine seyreden Sadık D. idaresindeki 50 AD 543 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje takla attı. Kazada, Nevşehir Devlet Hastanesinde sağlık memuru olan sürücü ve yine aynı hastanede hemşire olan eşi Ebru Yasemin D. yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine yaralı karı-koca olay yerine çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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