Direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü istinat duvarına çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü istinat duvarına çıktı

15.04.2022 16:32
Direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü istinat duvarına çıktı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde tırın refüjden içeri girmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde tırın refüjden içeri girmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Bağlık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İstanbul-Çerkezköy yolu üzerinde seyir halinde olan 34 DE 4886 plakalı H.G. (60) yönetimindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjden içeri girdi. Bir süre sürüklenen tır, daha sonra elektrik trafosu önünde durdu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü istinat duvarına çıktı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü istinat duvarına çıktı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü istinat duvarına çıktı

YORUMLAR
500
Kırsal mahallelerde 'Gönül Sofraları' kuruldu Kırsal mahallelerde 'Gönül Sofraları' kuruldu

Bağlık mahallesi, Çerkezköy, Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü istinat duvarına çıktı - Son Dakika


Son Dakika
16:25 Asgari ücret, açlık sınırının altında kaldı! Açlık sınırı 4 bin 453 TL olarak açıklandı
16:25 Ferdi Tayfur'a "istinat duvarı" cezası! Yaklaşık 25 bin lira ödeme yapacak
16:21 Kenya Devlet Başkanının aracını çalan tamirciye ölüm cezası verildi
16:21 Canlı yayında ortalık birbirine girdi! 60 gündür aranan Hülya, yerinden fırlayıp başka bir kadına saldırdı
16:17 Yabancıların Türkiye'den son 9 yılda aldığı konut sayısı dikkat çekti!
16:16 Ünlü yorumcu açıkladı! Ali Koç, taraftarın rüyasını süsleyen yıldızla transfer için görüştü
16:05 Ramazanın ilk gününden beri 40 ürünün 29'u zamlandı: Rekor elma ve kabakta
15:58 Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu beraber İstanbul'u gezdi: Başkanımız bütün engellere rağmen hizmete devam ediyor
15:57 Fahriye Evcen mi, Pelin Akil mi? Fotoğrafı görenler ayırt edemedi
15:52 Aşk Mantık İntikam'da bu akşam neler olacak? Ozan Salim'in tehdidine boyun eğecek mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 16:43:32. #1.13#
SON DAKİKA: Direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü istinat duvarına çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement