Direksiyon hakimiyetini kaybeden Tır yan yattı
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Erzurum'un Horasan İlçesinde meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden Tır yan yattı.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 11:39 Kaynak: İHA
Erzurum'un Horasan İlçesinde meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden Tır yan yattı.
Edinilen bilgiye göre, Erzurum - Horasan karayolu Köprüköy ilçesi yakınlarında meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR yol kenarına yan yattı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken trafik ulaşıma kapandı. Polis çevrede güvenlik tedbiri alarak tek şeritten ulaşımı sağlamaya devam etti. - ERZURUM
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