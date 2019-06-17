Direksiyon hâkimiyetini kaybedince aracı köprüden kanala uçtu
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Eskişehir'de, direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracının köprüden kanala uçması sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Eskişehir
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 03:10 Kaynak: İHA
'de, direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracının köprüden kanala uçması sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre; kaza Zincirlikuyu
Mahallesinde gerçekleşti. İdaresindeki 26 NR 942 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Ü.B., iddialara göre köprüden geçtiği esnada aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce köprü bariyerine çarpan araç, daha sonra yoldan çıkarak köprü altındaki kanala uçtu. Meydana gelen kazada araçta sıkışan kadın sürücü için bölgeye 112 Acil Sağlık ve Eskişehir İtfaiyesi ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı araçtan çıkartılan sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin akabinde Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırdı.
Öte yandan polis ekipleri kaza hakkında çalışma başlattı. - ESKİŞEHİR
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